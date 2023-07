Soirée festive du CSC Loire et Seil Csc Loire Et Seil, Rezé (44), 7 juillet 2023, .

Venez tous guincher à Rezé pour un bal folk en plein air !

Le P’tit Veau de la Chézine jouera au CSC Loire et Seil pour un bal folk de clôture de la SOIRÉE FÊTONS l’ÉTE, première étape du programme estival du CSC.

– 16h30 : goûter partagé à la Maison des Isles

– 17h30 : spectacle familial à voir et à danser : Au dancing… Les beaux jardins de la famille Cartophille

– 18h30-19h : déambulation jusqu’au CSC

– 19h-21h30 : Auberge espagnole puis bal folk avec initiation en direct par Noëlle d’Alsace (Compagnie Sème)

=> http://www.calameo.com/read/007040492c58990167a66

=> Entrée libre

Le P’tit Veau de la Chézine

Créé en 2022, Le P’tit Veau de la Chézine est né d’une rencontre musicale et amicale lors de bœufs nantais, sur les rives de la Chézine.D’influences fest-noz, classique et plongée dans le trad dès l’enfance, les énergies se mélangent pour vous proposer un bal haut en couleurs, teinté de douces mélodies et de cadences entraînantes dans un répertoire résolument folk, mêlant compositions et morceaux traditionnels.

https://leptitveaudelachezine.sitew.fr/

Avec :

Maëlig Gautier : accordéon diatonique et chant

Coralie Dervaux : flûte traversière et chant

Marc Bocquier : guitare classique

Csc Loire Et Seil, Rezé (44) 16, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

baltrad balfolk