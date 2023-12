Matinée Bien Etre CSC Laetitia Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Matinée Bien Etre CSC Laetitia Nantes, 10 décembre 2023 08:30, Nantes

sur inscription, 20€

Pilates, Yoga du rire et table ronde avec un diététicien.

Offrez-vous un moment de détente, prenez le temps de vous relaxer avec les fêtes CSC Laetitia 49 rue Chanoine Larose Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/csc-laetitia-nantes/evenements/matinee-bien-etre »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

