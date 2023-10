Laet’s Moov CSC Laetitia Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Laet’s Moov CSC Laetitia Nantes, 26 novembre 2023, Nantes. Laet’s Moov Dimanche 26 novembre, 09h30 CSC Laetitia Sur inscription LAET’S MOOV’ c’est quoi? Il s’agit d’une matinée de fitness organisée par le CSC Laetitia.

Au programme du fun, de l’énergie, et une ambiance de folie le tout animé par vos coachs préférés. Au programme :

3 cours de 10h00 à 12h30

Echauffement avec les 3 coachs

Garde enfant offerte par le CSC Laetitia

————– Verre offert à l’issue de la matinée ————– Retrouver notre programme détaillé de la matinée sur le site internet de la Laetitia

