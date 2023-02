Conférence parentalité CSC Laetitia Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Conférence parentalité CSC Laetitia, 16 mars 2023 18:00, Nantes. Conférence parentalité Jeudi 16 mars, 19h00 CSC Laetitia

Gratuite sur inscription Venez échanger autour de ces questions, partager des astuces, trouver des éclairages simples, des repères, entrevoir vos ressources, et créer du lien.

conférence de 19h à 21h en cafet’, animée par élise darcy (professionnelle de la parentalité). CSC Laetitia 49 rue Chanoine Larose Nantes Nantes 44100 Loire-Atlantique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T18:00:00+00:00 – 2023-03-16T20:00:00+00:00

