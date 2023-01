Atelier Sophro 5-11 ans CSC Laetitia Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier Sophro 5-11 ans CSC Laetitia, 4 mars 2023, Nantes. Atelier Sophro 5-11 ans Samedi 4 mars, 10h00 CSC Laetitia

12

1h30 de sophro pour gérer ses émotions CSC Laetitia 49 rue Chanoine Larose Nantes Breil – Barberie Nantes 44100 Loire-Atlantique Pays de la Loire Connaître les émotions

Savoir les identifier dans son corps et dans sa tête

Utiliser des outils simples et ludiques pour pouvoir y répondre efficacement

L’objectif des ateliers La Bulle des Émotions (LBDE) est de permettre aux enfants de mieux vivre leurs émotions, de les accueillir et de les gérer calmement…

Des « super-pouvoirs » qu’ils pourront utiliser seuls et pour toute leur vie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T10:00:00+01:00

2023-03-04T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CSC Laetitia Adresse 49 rue Chanoine Larose Nantes Breil - Barberie Ville Nantes Age minimum 5 Age maximum 11 lieuville CSC Laetitia Nantes Departement Loire-Atlantique

CSC Laetitia Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Atelier Sophro 5-11 ans CSC Laetitia 2023-03-04 was last modified: by Atelier Sophro 5-11 ans CSC Laetitia CSC Laetitia 4 mars 2023 CSC Laetitia Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique