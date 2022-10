Luis de la Carrasca – Ser Humano CsC La Blaiserie Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Luis de la Carrasca – Ser Humano CsC La Blaiserie, 19 octobre 2022, Poitiers. Luis de la Carrasca – Ser Humano Mercredi 19 octobre, 20h30 CsC La Blaiserie

Tarifs : 15 € (plein tarif) – 12 € (tarif réduit)

Le chant profond, les mélodies subtiles et puissantes de la guitare ponctués par la danse nous propulsent dans un Flamenco authentique aux accents modernes CsC La Blaiserie Rue Frères Montgolfier 86000 POITIERS Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Luis de la Carrasca puise au plus profond de son être pour nous offrir un spectacle riche en émotions. Il nous livre ses joies mais aussi ses peines, évoque la vie ou la mort, tous ces sentiments qui nous touchent intérieurement.

Le chant profond, les mélodies subtiles et puissantes de la guitare ponctués par la danse nous propulsent dans un Flamenco authentique aux accents modernes. Les artistes emportent le public avec brio, force et sensualité au cœur de leur univers enivrant.

Ce spectacle est un hommage à la Vie, à l’Amour, à l’Humain. Il nous invite à reconsidérer nos perceptions et à questionner nos certitudes ! Un moment à partager ensemble ! Avec :

Luis de la Carrasca (Chant Flamenco)

José luis Dominguez (Guitare Flamenco)

Ana Pérez et Kuky Santiago (Danse Flamenco) Création artistique : Luis de la Carrasca

