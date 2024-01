Veillée chantée – Festival Eurofonik CSC du Sillon de Bretagne Saint-Herblain, mardi 12 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-12 20:00 –

Gratuit : oui Entrée libre.

Partage de chants d’ici et d’ailleurs. Le centre Yezhoù ha Sevenadur, l’Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique et Eurofonik s’associent pour vous proposer une veillée chantée, menée par l’artiste Caroline Foulonneau. Ce rendez-vous est l’occasion de partager, en toute convivialité et librement, des chants d’horizons variés, mettant à l’honneur la diversité linguistique et musicale des répertoires populaires d’ici et d’ailleurs. Que vous pratiquiez ou non le chant, cette soirée est l’occasion d’un voyage sonore intimiste et chaleureux. Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)

CSC du Sillon de Bretagne Nord Saint-Herblain 44800

02 28 25 26 80 https://cscsillon.centres-sociaux.fr/ cscsillon@saint-herblain.fr https://eurofonik.fr/