CSC « D’arts d’arts » 5ème édition Bléré, vendredi 30 août 2024.

Découverez la 5ème édition D’arts d’arts du vendredi 30 août au samedi 7 septembre au Centre socio-culturel à Bléré !

D’Arts d’arts… à Bléré est l’expression de la volonté du centre socio-culturel de proposer gratuitement une

découverte artistique comprenant différentes formes d’expression peinture, street-art, sculpture, arts visuels,

mêlant des techniques les plus diverses et les plus variées.

Si le terme d’exposition n’est à aucun moment employé dans la description de cet événement, c’est que nous le

souhaitons dynamique, participatif et pédagogique afin que chaque visiteur puisse vivre une réelle expérience de découverte ou redécouverte artistique. Aussi D’Arts d’arts à Bléré , allie à l’exposition d’oeuvres, des performances en direct, des ateliers, des conférences. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30

fin : 2024-09-07

26 Rue des Déportés

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@blere-touraine.com

