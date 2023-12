Action téléthon 2023 csc Champdeniers, 1 décembre 2023, Champdeniers.

Champdeniers,Deux-Sèvres

Les associations du territoire se mobilisent de nouveau cette année pour la traditionnelle randonnée du Téléthon.

Rendez-vous le dimanche 10 décembre dans l’une des communes du territoire.

3€/personne au profit du Téléthon.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

csc

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The region’s associations are mobilizing again this year for the traditional Telethon hike.

Rendezvous on Sunday December 10 in one of the region?s communes.

3/person in aid of the Telethon

Las asociaciones locales se reúnen de nuevo este año para la tradicional marcha del Teletón.

Únase a nosotros el domingo 10 de diciembre en una de las comunidades locales.

3 ¤/persona a beneficio del Teletón

Die Vereine des Territoriums mobilisieren sich auch dieses Jahr wieder für die traditionelle Telethon-Wanderung.

Treffpunkt ist am Sonntag, den 10. Dezember, in einer der Gemeinden des Territoriums.

3?/Person zugunsten des Telethon

Mise à jour le 2023-11-28 par CC Val de Gâtine