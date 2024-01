Au plus près d’Aznavour CSC Briare 45250 Briare, 14 janvier 2024, Briare.

Au plus près d'Aznavour Dimanche 14 janvier, 16h00 CSC Briare 45250 25 euros

Ce spectacle nait dans un avion.

Nous sommes en juillet 2013, dans le vol qui emmène Samuel vers les plages de Tel Aviv, il rencontre Claude Lombard qui est la choriste historique de Charles Aznavour. Et le voilà invité le lendemain en backstage d’un gigantesque show de Monsieur Aznavour.

Il vit ce spectacle comme un moment de grâce et il poursuit ses vacances avec des souvenirs plein la tête sans présager que l’histoire ne fait que commencer et que Claude Lombard l’invitera à un prochain concert, puis à un autre et encore un autre… Il passera donc la plus grande partie de sa jeunesse en tournée avec Charles Aznavour en suivant plus de 80 concerts et en visitant 15 pays.

C’est l’histoire de cette jeunesse dédiée à l’icone de la chanson française qui est chantée et racontée dans le spectacle musical » Au plus près d’Aznavour «

