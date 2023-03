ESPACE | LUMIÈRE | RÉFLEXION CS 50490, 26 mars 2023, Aix-en-Provence .

2023-03-26 10:00:00 – 2023-05-10 18:00:00

EUR Pour la première fois, des œuvres de ces deux artistes seront présentées ensemble, créant un dialogue fascinant entre les installations lumineuses de Prantl et les volumes en acier miroir hautement poli de Faas. Cette expérience sensorielle entraînera les visiteurs dans un monde de réflexion et d’émerveillement.



Miriam Prantl est considérée comme l’une des artistes de la lumière les plus influentes en Autriche, et ses œuvres sont actuellement exposées dans de nombreux musées, institutions et espaces publics.

Son approche professionnelle de la lumière et de son interaction avec l’espace et l’observateur est l’une des caractéristiques uniques de son travail artistique. Dans ses installations, l’espace matériel se dissout au profit d’un espace immatériel d’expérience sensorielle, où la couleur et la lumière fusionnent pour former un moment de perception d’un environnement finalement immatériel.



Stefan Faas est un sculpteur allemand sur métal, dont les œuvres se concentrent sur l’effet de la réflexion du spectateur dans ses sculptures. L’acier hautement poli et réfléchissant permet à l’espace du spectateur d’être élargi par une dimension presque fictive du soi, dans laquelle le spectateur devient une partie de la sculpture. La tension provient des titres, qui se basent sur l’antiquité, ainsi que de la réalisation formelle, qui s’oriente sur celle-ci. La réalisation technique et matérielle des sculptures de Stefan Faas communique une approche qui est définie comme contemporaine dans l’art.



Cette exposition offre une occasion unique de découvrir des œuvres exceptionnelles de deux artistes remarquables dans leur domaine, qui se complètent parfaitement pour créer une expérience artistique unique.



Commissaire d’exposition : Leon Boch et Regina M. Fischer

Vernissage le 25 mars de 19h à 22h (entrée libre).

Cette exposition présente des œuvres uniques de l’artiste autrichienne de renommée internationale, Miriam Prantl, et du sculpteur allemand sur métal, Stefan Faas.

