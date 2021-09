Olivet Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet Loiret, Olivet Crystal Silence Quartet Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Moulin de la Vapeur, 127 rue Marcel Belot, 45160 Olivet, le jeudi 14 octobre à 19:00

Crystal Silence Quartet revisite le répertoire des grands standards jazz. Michel Sadorge : saxophones et flûte Nicolas Vicquenault : piano Tristan Mondine : batterie Adrien Renard : basse Dans le cadre de la 10e édition de Jazz Au Moulin Pour plus d’informations : [[https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival/concerts](https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival/concerts)](https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival/concerts)

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T19:00:00 2021-10-14T20:00:00

