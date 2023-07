Visite guidée d’un ancien forum antique Cryptoportique Reims Catégories d’Évènement: Marne

Visite guidée d'un ancien forum antique 16 et 17 septembre Cryptoportique Nombre de places limité Découvrez en compagnie d'un guide-conférencier de Reims Tourisme et Congrès cet ancien forum.

Un départ est prévu toutes les 30 minutes.

Un départ est prévu toutes les 30 minutes. Cryptoportique Place du Forum, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est Le cryptoportique est un témoignage rare et exceptionnel de l’ancien forum de la ville antique de Reims, alors capitale de la province impériale de Gaule Belgique. Datant vraisemblablement de la fin du Ier siècle, le cryptoportique se présente aujourd’hui comme une longue galerie semi-enterrée. À l’origine, en forme de U, il mesure une centaine de mètres de longueur pour une largeur de 60 mètres et est ouvert sur un de ses grands côtés. Classé au titre des Monuments historiques en 1923, c’est le seul monument antique qui nous soit parvenu, avec la Porte de Mars. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

