Crypto-actifs et cybersécurité : innovations et défis Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Crypto-actifs et cybersécurité : innovations et défis Station Ausone, 8 avril 2022, Bordeaux. Crypto-actifs et cybersécurité : innovations et défis

Station Ausone, le vendredi 8 avril à 15:30

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. L’essor des crypto-actifs est un phénomène majeur qui n’en est qu’à ses débuts. Or, c’est un domaine qui est très peu réglementé et où les risques sont immenses (blanchiment, financement d’activités illicites, commercialisations abusives…). Pourtant, la digitalisation des actifs et le recours à la technologie des registres distribués constituent des sources majeures d’innovation qu’il convient d’accompagner voire d’encourager. Robert Ophèle, Président de l’Autorité des marchés financiers, resituera les enjeux de la régulation des cryptoactifs. En partenariat avec la Banque de France en Nouvelle-Aquitaine et l’Université de Bordeaux éco-gestion.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Robert Ophèle, Président de l’Autorité des marchés financiers, resituera les enjeux de la régulation des cryptoactifs. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T15:30:00 2022-04-08T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux Departement Gironde

Station Ausone Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Crypto-actifs et cybersécurité : innovations et défis Station Ausone 2022-04-08 was last modified: by Crypto-actifs et cybersécurité : innovations et défis Station Ausone Station Ausone 8 avril 2022 bordeaux Station Ausone Bordeaux

Bordeaux Gironde