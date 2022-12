Crypte Saint-Martial Crypte Saint-Martial Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Crypte Saint-Martial Crypte Saint-Martial, 8 février 2023, Limoges. Crypte Saint-Martial Mercredi 8 février 2023, 14h30 Crypte Saint-Martial

Sur réservation

La crypte vous réserve un voyage passionnant à travers l’histoire de la ville, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’aux heures de gloire de l’imposante abbaye Saint-Martial, au temps d’Aliénor. Crypte Saint-Martial Place de la République Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires :

– Mercredi 8 février

14 h 30

Durée : 1 h

Tarif plein : 6 € – Tarif réduit : 4 €

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T14:30:00+01:00

2023-02-08T15:30:00+01:00 © Ville de Limoges

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Crypte Saint-Martial Adresse Place de la République Les Emailleurs Ville Limoges Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Crypte Saint-Martial Limoges Departement Haute-Vienne

Crypte Saint-Martial Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Crypte Saint-Martial Crypte Saint-Martial 2023-02-08 was last modified: by Crypte Saint-Martial Crypte Saint-Martial Crypte Saint-Martial 8 février 2023 Crypte Saint-Martial Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne