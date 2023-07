Visite commentée Crypte Saint-Aignan Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Visite commentée Samedi 16 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Crypte Saint-Aignan Réservation possible également a l’office de tourisme. Nombre de places limitées : 19 personnes.

Remontez le temps et découvrez l’histoire qui se trouve sous vos pieds à la découverte des deux cryptes romanes du XIe siècle, invisibles à l’œil nu. Laissez-vous surprendre par les petites et grandes histoires de ces trésors cachés, de leur construction à leur redécouverte.

Informations pratiques : nous vous recommandons d’être vigilant lors de la descente des escaliers menant aux cryptes. Monuments non accessibles aux PMR.

Crypte Saint-Aignan Rue Neuve-Saint-Aignan, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 24 05 05 »}] Cette vaste crypte a été construite sous le roi Robert le Pieux pour accueillir les reliques de saint Aignan au début du XIe siècle. Elle présente un plan à déambulatoire et chapelles rayonnantes modifié par la suite. On peut y voir de beaux chapiteaux à figures pré-romans, portant des traces de polychromie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:15:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:15:00+02:00

© Orléans Val de Loire Tourisme