Visite commentée Crypte Notre-Dame du Bourg Digne-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Digne-les-Bains

Visite commentée Crypte Notre-Dame du Bourg, 15 octobre 2022, Digne-les-Bains. Visite commentée Samedi 15 octobre, 15h00 Crypte Notre-Dame du Bourg

gratuit, sur réservation

Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi Crypte Notre-Dame du Bourg Rue du Prévôt – 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Visite commentée de la Cathédrale Notre-Dame du Bourg sur l’art roman.

Gratuit, sur réservation !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T15:00:00+02:00

2022-10-15T17:00:00+02:00 Notre-Dame du Bourg Digne

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains Autres Lieu Crypte Notre-Dame du Bourg Adresse Rue du Prévôt - 04000 Digne-les-Bains Ville Digne-les-Bains Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Crypte Notre-Dame du Bourg Digne-les-Bains Departement Alpes-de-Haute-Provence

Crypte Notre-Dame du Bourg Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/digne-les-bains/

Visite commentée Crypte Notre-Dame du Bourg 2022-10-15 was last modified: by Visite commentée Crypte Notre-Dame du Bourg Crypte Notre-Dame du Bourg 15 octobre 2022 Crypte Notre-Dame du Bourg Digne-les-Bains Digne-les-Bains

Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence