Table ronde sur la fin de vie Crypte Notre Dame de Vincennes Vincennes Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Vincennes Table ronde sur la fin de vie Crypte Notre Dame de Vincennes Vincennes, 27 septembre 2023, Vincennes. Table ronde sur la fin de vie Mercredi 27 septembre, 20h30 Crypte Notre Dame de Vincennes Entrée libre pour tous Nous le savons tous, la rentrée risque d’être chaude… Nous vous avons donc préparé une table ronde pour bien faire le point sur les enjeux du projet de loi sur la fin de vie.

Nous avons invités des spécialistes du sujet qui vous présenteront leur point de vue pour nous aider à nous poser les questions essentielles et nous faire notre opinion :

Que sont vraiment l’euthanasie, le suicide assisté, les soins palliatifs ?

Qu’est-ce que la dignité ? Peut-on la perdre ?

Que nous dit l’Eglise sur ces sujets ?

Retenez donc la date du mercredi 27 septembre à la Paroisse Notre Dame de Vincennes à 20h30 Crypte Notre Dame de Vincennes 82, rue Raymond du Temple 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « afc94@afc-france.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 21 31 80 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T20:30:00+02:00 – 2023-09-27T23:00:00+02:00

2023-09-27T20:30:00+02:00 – 2023-09-27T23:00:00+02:00 Fin de vie Soins palliatifs AFC du 94 Détails Catégories d’Évènement: Val-de-Marne, Vincennes Autres Lieu Crypte Notre Dame de Vincennes Adresse 82, rue Raymond du Temple 94300 Vincennes Ville Vincennes Departement Val-de-Marne Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Crypte Notre Dame de Vincennes Vincennes latitude longitude 48.847048;2.438272

Crypte Notre Dame de Vincennes Vincennes Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vincennes/