NUIT DES CONSERVATOIRES édition 2023 Crypte de l’église Saint-André, 27 janvier 2023, Montreuil. NUIT DES CONSERVATOIRES édition 2023 Vendredi 27 janvier 2023, 19h00 Crypte de l’église Saint-André Quatuor de basson baroque Crypte de l’église Saint-André 47 rue Voltaire Montreuil Bas-Montreuil – République Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dans le cadre de l’évènement national de la Nuit des Conservatoires

Concert en quatuor de basson baroque

Œuvres de Corette, Telemann, Bach, Philidor

Avec Jérémie PAPASERGIO, Vincent REYNAULT, Audrey DOLEZON et Alexandre BILLARD

En première partie : grandes élèves du conservatoire en musique de chambre : 1 duo flûte-guitare et un quatuor à cordes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T19:00:00+01:00

2023-01-27T20:00:00+01:00

