Trinité en mission Crypte de La Trinité, 23 janvier 2023, Paris. Trinité en mission Lundi 23 janvier, 20h30 Crypte de La Trinité “Faut-il étudier l’islam pour échanger en vérité avec les musulmans que nous côtoyons aujourd’hui en France ?”, avec le père Ramzi. Lundi 23 janvier, à 20h30, dans la crypte. Crypte de La Trinité 3 rue de La Trinité, 75009 Paris Paris 75009 Paris Île-de-France

2023-01-23T20:30:00+01:00

2023-01-23T22:00:00+01:00

