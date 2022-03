Crypte de la cathédrale à la lueur de la bougie Chartres, 23 avril 2022, Chartres.

Crypte de la cathédrale à la lueur de la bougie Chartres

2022-04-23 21:30:00 – 2022-04-23

Chartres Eure-et-Loir

Sur les traces de nos ancêtres, 800 ans d'histoire défilent sous vos yeux dans une ambiance mystique. Soudain surgit un rideau de lumière : vitrail d'Udo Zembok, érigé en 2006. Dernière ligne droite dans la crypte avant de remonter dans le cœur de la cathédrale baigné de pénombre… la magie opère ! La nuit, les volumes sont encore plus saisissants et donnent le vertige : les colonnes gigantesques surgissent telle une forêt d'arbres millénaires. Un moment privilégié hors du temps et une expérience émouvante !

Tels les pèlerins au Moyen Âge, vous avancez à tâtons dans la plus vaste crypte de France. Bougie à la main, suivez la voix de votre guide au seul bruit de vos pas… Les ombres défilent sur les murs ornés de fresques, les statues semblent bouger…

Chartres

