Fréjus Crypte archéologique du vivier romain Fréjus, Var Crypte archéologique du vivier romain Crypte archéologique du vivier romain Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

Var

Crypte archéologique du vivier romain Crypte archéologique du vivier romain, 18 septembre 2021, Fréjus. Crypte archéologique du vivier romain

le samedi 18 septembre à Crypte archéologique du vivier romain

Dans l’obscurité mystérieuse de la crypte se cache un vivier à poissons construit en bordure du port romain, aujourd’hui inscrit au titre des Monuments Historiques. RDV devant l’immeuble le Kipling (CCAS), avenue Aristide Briand

Sur inscription

Dans l’obscurité mystérieuse de la crypte se cache un vivier à poissons construit en bordure du port romain, aujourd’hui protégé au titre des Monuments Historiques. Crypte archéologique du vivier romain Avenue Aristide Briand 83600 Fréjus Fréjus Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fréjus, Var Autres Lieu Crypte archéologique du vivier romain Adresse Avenue Aristide Briand 83600 Fréjus Ville Fréjus lieuville Crypte archéologique du vivier romain Fréjus