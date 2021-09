CRYING OUT LOUD La maison du chant, 1 octobre 2021, Marseille.

CRYING OUT LOUD

La maison du chant, le vendredi 1 octobre à 19:00

VENDREDI 1er OCTOBRE /// Atelier (15h-17h) : 5€ / Gratuit (adhérents, chômeurs, étudiants) Concert au Comptoir (19h) : Participation libre Inscriptions 09 54 45 09 69 ou [contact@lesvoiesduchant.org](mailto:contact@lesvoiesduchant.org) Rob Frye (saxophones, flûtes, percussions, machines)/JayVe Montgomery(saxophones, flûtes)/ Simon Sieger (trombonne, accordéon, piano)/ Olivia Scemama (basse électrique)/ Dan Bitney (batterie) Pour cette rentrée l’épisode 2.1 The Bridge met en scène un quintet inédit qui rend possible toutes les envies, tous les caprices du jazz. Ceux, par exemple, de mêler et entremêler saxophones, trombone, accordéon, basse, percussions et électronique. Crying Out Loud est un quintet basé sur l’improvisation, de minuscules compositions écrites servant la base aux textures à venir. Car ces cinq-là – qui se sont rencontrés pour la première fois lors d’une tournée à Chicago au printemps 2019 – n’ont peur de rien. Ils n’ont pas peur des fulgurances, des forces et des faiblesses, des évidences et des contre-courants. Ils savent aussi qu’ils passeront par le stade de l’adaptation : adaptation au contexte dans lequel l’ensemble joue, adaptation en termes de son et de concept au fragment particulier en cours d’exécution, adaptation à l’inconnu. Avant d’entamer leur tournée française, ils proposent une après-midi d’ateliers ouverts qui se clôturera par plusieurs improvisations collectives au Comptoir de la Maison du Chant. BIOPIC Né à Fort.Hood au Texas en 1979, JayVe Montgomery est saxophoniste et flutiste. Titulaire d’un double baccalauréat en en études japonaises et anthropologie, il est aujourd’hui installé à Nashville où il participe activement à la scène improvisée de la région. Ses solos de saxophone, sous le nom Abstract Black, sont particulièrement appréciés. Il joue par ailleurs avec Ben Lamar Gay dans le duo Freddie Douggie. Rob Frye est multi-instrumentiste (saxophones, flûtes, clarinettes, guitare, synthétiseur, electronics). Ses premiers amours se nomment Miles Davis et John Coltrane. Alors qu’il est encore mineur, le saxophoniste Fred Anderson lui ouvre les portes de son club le Velvet Lounge et peut ainsi jammer avec des musiciens professionnel. Il participe à l’aventure Bitchin Bajas, formation inclassable, s’intéresse aux chants des oiseaux et aux sons collectés par la Nasa. Pianiste, tubiste, tromboniste et chercheur en musicologie, Simon Sieger est né en 1986. Son père, saxophoniste, l’initie au jazz. Installé à Marseille, il va jouer aux côtés de Jean-Marc Montera, Ahmad Compaoré avant de rejoindre la compagnie Nine Spirit de Raphaël Imbert. Il multiplie les projets aux côtés du guitariste Thomas Weirich et en octobre 2018 participe au projet Just Listen – We Too Quartet aux côtés de Sabir Mateen, Bernard Santacruz, Luc Bouquet, Sherwood Chen, Geneviève Sorin, Katherine Joséphau & Sylvia Eustache Rools. Depuis l’an dernier il a rejoint la prestigieuse formation de l’Art Ensemble of Chicago. Olivia Scemama débute la basse électrique au début des années 90 dans de nombreux groupes de métal puis étudie la contrebasse à l’American School of Modern Music. Remarquée sur la scène du rock métal, elle participe à de nombreux autres projets autour de la pop, du jazz, du hip-hop, de la danse et du théâtre. En 2013, elle participe au trio d’Isao Yu et Makoto Sato. Désormais impliquée dans le free et les musiques improvisées, elle participe aux groupes Tribalism3, Wad, Manolito, Wonderbach et Masked Pickle. Dan Bitney est un multi-instrumentiste basé à Chicago : batteur, percussionniste, clavièriste, électronicien. Il joue dans Tortoise, Spectralina ou Isotope 217.

