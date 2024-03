Crying Indian, une biographie de la canette d’aluminium Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges, vendredi 9 février 2024.

Crying Indian, une biographie de la canette d’aluminium Comment engager un design radical dans un contexte de production intensive ?

Un workshop-exposition avec des étudiants en design encadrés par Olivier Peyricot, designer invité 9 et 10 février Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges

A partir d’une biographie de la canette d’aluminium, à la suite d’un texte du chercheur Grégoire Chamayou, nous proposons d’engager une réflexion sur le futur de notre pratique de designer, l’exposition constituant déjà un premier objet design.

Le design se trouve concerné par ces enjeux d’innovation (la canette est un best-seller mondial du design) et d’écologie (les injonctions à produire et penser vert sont omniprésentes aujourd’hui tandis que la vente de canettes ne cesse de croître).

Comment alors s’emparer de ces questions en tant que jeunes designers ? Déconstruire un objet en élaborant une biographie critique du système auquel il appartient est un acte de design. L’exposition est alors un outil de compréhension et de débat avec le public pour aller vers une démocratie technique où le choix d’une innovation passe par un débat citoyen.

