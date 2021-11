Saint-Pierre Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Cry Macho Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Cry Macho Centre Culturel et Sportif, 9 décembre 2021, Saint-Pierre. Cry Macho

Centre Culturel et Sportif, le jeudi 9 décembre à 21:00

Le Centre Culturel et Sportif vous propose ce jeudi 9 décembre un film De Clint Eastwood : Cry Macho. Synopsis : Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé. Ouverture des portes à 20h30, début du film à 21h00.

Les billets sont en vente au secrétariat du CCS. Tarif plein 8€. Tarif Réduit 4€

Au CCS Centre Culturel et Sportif Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T21:00:00 2021-12-09T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Pierre Autres Lieu Centre Culturel et Sportif Adresse Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Ville Saint-Pierre lieuville Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre