Hérault JOURNÉE DE NOËL Cruzy, 3 décembre 2023, Cruzy. Cruzy,Hérault Jeux, stands de maquillage, artisans, activités manuelles, mini-ferme

Restauration, Buvette, Châtaignes grillées

Petites douceurs à déguster

Tombola.

Games, make-up stands, craftsmen, manual activities, mini-farm

Catering, refreshments, roasted chestnuts

Sweet treats

Tombola Juegos, puestos de maquillaje, artesanos, actividades manuales, minigranja

Catering, refrescos, castañas asadas

Dulces

Tómbola Spiele, Schminkstände, Handwerker, Bastelaktivitäten, Mini-Bauernhof

Verpflegung, Getränke, geröstete Kastanien

Kleine Leckereien zum Probieren

