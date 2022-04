Cinéma Solidaire du Château de Sériège au Profit de la replantation du Canal du Midi Château de Sériège Cruzy Catégories d’évènement: Cruzy

Cinéma Solidaire du Château de Sériège au Profit de la replantation du Canal du Midi Château de Sériège, 11 août 2022 19:00, Cruzy. Jeudi 11 août, 19h00 Sur place 10 € https://my.weezevent.com/cinema-solidaire-en-plein-air-du-chateau-de-seriege Cinéma Solidaire en Plein Air au profit de la replantation du canal du Midi dans le Parc du Château de Sériège Les Amis de Sériège Association proposent Cinéma Solidaire en Plein Air au profit de la replantation du canal du Midi dans le Parc du Château le 11 aout 2022. Le film proposé est YESTERDAY, un film de Danny BOYLE et Richard CURTIS avec Himesh ATEL, Lily JAMES, Ed SHEERAN et Kate MCKINNON…

Synopsis: Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience.

19 h 30 Dégustation vins du domaine, salés, sucrés/21 h 30 Projection sur écran géant outdoor/ Entrée sur présentation de votre billet /Projection dans le château en cas de pluie.

Lien de billetterie : Château de Sériège D 36 34310 CRUZY 34310 Cruzy Hérault jeudi 11 août – 19h00 à 23h00

Détails Heure : 19:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Cruzy, Hérault Autres Lieu Château de Sériège Adresse D 36 34310 CRUZY Ville Cruzy Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Château de Sériège Cruzy Departement Hérault

