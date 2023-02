Crussol Festival CHATEAU DE CRUSSOL ST PERAY Catégories d’Évènement: Ardèche

Crussol Festival CHATEAU DE CRUSSOL, 6 juillet 2023, ST PERAY.

Tarif : 99.0 à 99.0 euros. Gratuit pour les moins de 5 an(s)

Le Crussol Festival est un rendez-vous musical éco-citoyen initié en 2017 par la chanteuse Zaz. Il se tiendra du 6 au 8 juillet 2023 à Saint-Péray (Ardèche).Les 3 soirées de concerts offriront aux festivaliers une programmation prometteuse et riche de diversité avec des artistes tels que 47Ter, Ade?, Tiken Jah Fakoly, Groundation ou encore Aldebert. Ce moment de convivialité inscrit également dans sa dynamique une démarche environnementale et sociale forte pour favoriser l'échange, le respect des diversités et la mixité culturelle.

Lieu CHATEAU DE CRUSSOL
Adresse Chemin de Beauregard
Ville ST PERAY
Tarif 39.0-39.0

