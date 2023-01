Crusine pour les enfants Garlin, 18 février 2023, Garlin .

Crusine pour les enfants

1 Place Henri Sibor Médiathèque Garlin Pyrénées-Atlantiques Médiathèque 1 Place Henri Sibor

2023-02-18 10:00:00 – 2023-02-18

Médiathèque 1 Place Henri Sibor

Garlin

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Accueil et présentation de la naturopathie par Valérie Clavier, l’importance et les bienfaits de la CRUSINE. Atelier pratique avec les enfants, vous préparerez 3 recettes : 1 petit déjeuner santé sain et cru / 1 repas sur le pouce, vitalisant, nourrissant et cru / 1 goûter plein d’énergie / quelques recettes surprises !

Les participants amèneront 2 tupperwares + 1 bouteille d’1 litre en verre (type jus de fruit afin de repartir chacun avec leurs préparations).

Accueil et présentation de la naturopathie par Valérie Clavier, l’importance et les bienfaits de la CRUSINE. Atelier pratique avec les enfants, vous préparerez 3 recettes : 1 petit déjeuner santé sain et cru / 1 repas sur le pouce, vitalisant, nourrissant et cru / 1 goûter plein d’énergie / quelques recettes surprises !

Les participants amèneront 2 tupperwares + 1 bouteille d’1 litre en verre (type jus de fruit afin de repartir chacun avec leurs préparations).

SMT

Médiathèque 1 Place Henri Sibor Garlin

dernière mise à jour : 2023-01-16 par