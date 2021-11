CrushON Xmas Vintage Market x à la folie à la folie, 11 décembre 2021, Paris.

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à à la folie

C’est bientôt Noël et pour l’occasion CrushON te donne rdv À la Folie les 11 & 12 décembre prochains pour un XMAS Vintage Market inédit ! Au programme : ♻️ Vintage Market ♻️ Une vingtaine de friperies et créateurs éco-responsables pour faire des cadeaux à toute la famille ! Special Guests Un stand manucure pour des ongles on fleek ✨ Des bijoux dentaires pour un sourire pimpé à en réveiller Mamie Des démonstrations de tufting pour en prendre plein les mirettes Notre Xmas Vintage Market te réserve bien des surprises ! Lunch & Bar Déjeuner, dîner, manger sur le pouce, À la folie saura satisfaire ton estomac ! DJ Set *TBA* Parce que chiner c’est bien mais chiner en musique c’est mieux, un.e DJ se chargera de l’ambiance ! Tu pourras swinguer sur le dancefloor jusqu’à 2h du matin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▂ INFOS PRATIQUES HORAIRES Samedi 12H – 2H Dimanche 12H – 18H BILLETTERIE Événement gratuit LIEU A LA FOLIE 26 avenue Corentin Cariou 75019 Paris à l’entrée du Parc de La Villette, côté Cité des Sciences [[http://alafolie.paris/](http://alafolie.paris/)](http://alafolie.paris/) PAIEMENTS ACCEPTÉS Cash & CB Pour éviter le gaspillage, ramenez votre propre sac réutilisable ! See you there, xx La CrushON Team

Entrée libre et gratuite

La crème des friperies & créateurs d’upcycling, DJ set, food, chill & more pour Noël

à la folie 26 avenue Corentin Cariou 75019 Paris Paris Quartier du Pont-de-Flandre



