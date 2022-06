CrushON Vintage Market x Le Chapiteau (wEverybody Trance), 4 juin 2022, .

CrushON Vintage Market x Le Chapiteau (wEverybody Trance)

2022-06-04 16:00:00 – 2022-06-05

CrushON débarque à Marseille pour un weekend sous le soleil au Chapiteau.

On te donne rdv les 4 & 5 juin au Chapiteau à Marseille pour un Vintage Market de folie accompagné d’un open air signé Everybody Trance !

La session Vintage Market x Open Air sera suivie d’un DJ set avec Darkart Records !



Au programme

La crème des friperies et créateur.rices upcycling français.es de 16h à 22h

Des DJs du collectif Everybody Trance pour chiner en musique au format open air de 16h à 22h

Une soirée de folie au format clubbing avec le collectif Darkart Records de 22h à 4h le samedi | Infos : https://tinyurl.com/56vmh4cr

De quoi boire & manger avec la carte bio du Chapiteau !



Les détails de la programmation vous seront dévoilés au fil de l’eau… Stay tuned !

CrushON Vintage Market de 16h à 22h samedi & dimanche

Open Air avec Master C-Fu & Saonore (Everybody Trance)

Rendez-vous au Chapiteau les 4 et 5 juin.

