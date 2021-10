CrushON Vintage Market x Dock B Dock B, 13 novembre 2021, Pantin.

CrushON Vintage Market x Dock B

du samedi 13 novembre au dimanche 14 novembre à Dock B

CrushON te donne rdv à Dock B les 13 & 14 novembre prochains pour un vintage market de folie avec la crème des friperies françaises⚡️ Event FB : [https://fb.me/e/PQE100GY](https://fb.me/e/PQE100GY) Au programme : ♻️ Vintage Market Une vingtaine de friperies et créateurs éco-responsables seront présents avec des sélections originales et à petits prix ! ? Lunch & Bar En plus d’être un espace hyper canon, Dock B propose également une cuisine faite maison et de quoi te rafraîchir en toute convivialité ? DJ Set *TBA* Parce que chiner c’est bien mais chiner en musique c’est mieux, un.e DJ se chargera de l’ambiance ! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▂ INFOS PRATIQUES Ouverture des portes : 12H BILLETTERIE Événement gratuit LIEU DOCK B 1 Place de la Pointe 93500 Pantin [[https://dockbpantin.com/](https://dockbpantin.com/)](https://dockbpantin.com/) ACCÈS Métro ligne 5 – Arrêt Église de Pantin BUS 61 – Arrêt Église de Pantin PAIEMENTS ACCEPTÉS Cash & CB Pour éviter le gaspillage, ramenez votre propre sac réutilisable ! ♻️ See you there, xx La CrushON Team

Entrée libre et gratuite

La crème des friperies & créateurs d’upcycling, DJ set, food, chill & more

Dock B 1 Place de la Pointe, 93500 Pantin Pantin Église Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T12:00:00 2021-11-13T20:00:00;2021-11-14T12:00:00 2021-11-14T20:00:00