CrushON Vintage Market x Barex’po rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

CrushON Vintage Market x Barex’po, 2 juillet 2022 12:00, rennes. Les CrushOn Vintage Markets, ce sont des marchés qui regroupent la séléction de la crème des profesionnel.les du vintage et de l’upcycling! CrushON te donne rdv au Barex’po les 2 & 3 juillet prochains pour un vintage market de folie avec la crème des friperies françaises



Une dizaine de friperies et créateurs éco-responsables seront présents, les portants remplis de pépites soigneusement sélectionnées !



Le Barex’po t’accueillera sur 3 étages dont un où tu pourras boire et manger pour reprendre des forces entre deux emplettes ! Au programme :Vintage MarketUne dizaine de friperies et créateurs éco-responsables seront présents, les portants remplis de pépites soigneusement sélectionnées !Food & BarLe Barex’po t’accueillera sur 3 étages dont un où tu pourras boire et manger pour reprendre des forces entre deux emplettes !







INFOS PRATIQUES :Sam. 2 & dim. 3 juillet – 12h-19h2 rue Poullain Duparc, 35000 RennesEntrée gratuitePour éviter le gaspillage, ramène ton propre sac réutilisable ! Rejoins-nous sur Instagram: @crushon_shop @crushonvintagemarket Et si l’attente te paraît trop longue, tu peux toujours aller chiner en ligne sur crushonapp.com

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Site : https://crushonapp.com Autres Lieu Barex'po Adresse 2 rue Poullain Duparc Ville rennes Organisateur la team CrushOn Tarif entrée gratuite locations rennes Departement 35

Barex'po rennes 35 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

CrushON Vintage Market x Barex’po 2022-07-02 was last modified: by CrushON Vintage Market x Barex’po Barex'po 2 juillet 2022 12:00

rennes 35