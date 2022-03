CrushON Vintage Festival x la Bellevilloise La Bellevilloise, 9 avril 2022, Paris.

CrushON Vintage Festival x la Bellevilloise

du samedi 9 avril au dimanche 10 avril à La Bellevilloise

Tu n’attends qu’une chose : le retour du soleil? ? On a un bon plan pour toi? Qu’il pleuve☔️, qu’il vente? ou qu’il grêle?(on ne sait jamais…) rdv les 9 & 10 avril prochains pour notre Vintage Festival qui fêtera le retour du soleil & des pique-niques champêtres ! ? Et oui, peu importe le temps, il fera beau à La Bellevilloise ☀️ Au programme : ✨ Vintage Market ?Un vintage market XXL avec + de 30 friperies et créateurs éco-responsables ! ?Special Guests TBA… ▬▬▬▬▬▬▬▬ Infos Pratiques ▬▬▬▬▬▬▬▬ ?HORAIRES Samedi 11H – 19H Dimanche 11H – 19H ? BILLETTERIE Entrée : 2€ Cette entrée te donne droit à 1 place pour les 2 jours du vintage festival + un bon d’achat de 5€ à utiliser en ligne pour chiner chez les meilleures friperies françaises, en exclusivité depuis ton canap’ ! C’est par ici ??[https://crushon.typeform.com/to/IlBaCBt1](https://crushon.typeform.com/to/IlBaCBt1) ?LIEU La Bellevilloise 19-21 RUE BOYER 75020 PARIS Métro Gambetta – sortie Orfila (ligne 3) Métro Ménilmontant (ligne 2) ?PAIEMENTS ACCEPTÉS Cash & CB Pour éviter le gaspillage, ramenez votre propre sac réutilisable ! See you there, xx La CrushON Team

Entrée à 2€

500 m2 de vintage, déco, ateliers, tattoo, bijoux dentaires !

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer Paris Paris 20e Arrondissement Paris



