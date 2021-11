Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges CRUSH Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Par Les escargots ailés – André Mandarino. Quatuor d’acrobatie & portés aériens. Dès 12 ans. Création 2021/2022. Places limitées.Réservation avant le 25/11/2021

avec Lilian Dufour, Marie Guibert, Lucie Roux et Erwan Tarlet – Mise en scène André Mandarino – CRUSH va parler d’amour, de désir, de couple, d’identité et de genre. J’utilise le mythe de l’Androgyne d’Aristophane comme prétexte à la mise en scène et l’écriture circassienne. C’est une œuvre dont le sujet principal est l’amour et Aristophane raconte, à travers ce mythe, d’où provient la force attractive de l’amour : de notre recherche éperdue de trouver notre âme sœur ou la partie manquante de l’être que nous étions, avant la colère de Zeus. Pour réinterpréter le mythe, j’ai choisi d’axer ma recherche sur les portés, le cadre aérien, la relation voltigeur.euse / porteur.euse et le «couple» qu’ils forment. +33 3 29 56 14 09 nef

