Crush jazz session – Cie de l’Écume et le Blue Bounce Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Crush jazz session – Cie de l’Écume et le Blue Bounce Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 22 mai 2022, Nantes. 2022-05-22

Horaire : 17:00 17:45

Gratuit : non 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Concert lecture. C’est l’histoire d’une passion, l’histoire d’une rencontre. Sur scène, cinq musiciens et deux comédiens vous embarquent dans une lecture musicale envoutante. Les notes et les mots s’entrechoquent et se mêlent. Une plongée émouvante dans l’univers du jazz. C’est une histoire à danser debout ! Durée : 45 min. Dans le cadre de Théâtre amateur en Scène (19 au 22 mai 2022) Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Crush jazz session – Cie de l’Écume et le Blue Bounce Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme 2022-05-22 was last modified: by Crush jazz session – Cie de l’Écume et le Blue Bounce Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme 22 mai 2022 Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Nantes Loire-Atlantique