Reims 51100 Avant sa première au Manège au mois de novembre, nous vous invitons à assister aux prémices de CRUSH, une création consacrée à l’amour, au désir, au couple, au genre… — Iels sont 4. Au plateau, sur la piste, iels se prêtent à des histoires d’amour renversantes au cadre aérien.

Faisant et défaisant les duos, iels ébranlent les mœurs et font disparaître les codes genrés.

S’installe alors un rapport de désir, d’amitié mais aussi un sentiment d’attachement, d’appartenance et de séparation avec le risque de la chute. Mon porteur, ma porteuse, mon voltigeur, ma voltigeuse ! Épris par le désir de trouver leur autre moitié, comme dans ces mythes de l’amour romantique, qui nourrit encore aujourd’hui nos imaginaires, les CRUSHS s’enchaînent tour à tour réels, virtuels, mais singuliers. Il n’y a pas qu’une seule façon d’aimer ! Qu’il soit romantique, physique, chimique ou juste un Crush…

+33 3 26 47 30 40 https://www.manege-reims.eu/agenda/andre-mandarino

