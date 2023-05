Le mois du cinéma d’animation 44 rue des Grands Champs, 1 juin 2023, .

Le mois du cinéma d’animation

Du jeudi 01 au jeudi 29 juin.

2023-06-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-29 18:00:00. .

44 rue des Grands Champs Médiathèque Intercommunale André Dussollier

Cruseilles 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The month of the animated film

From Thursday 01 to Thursday 29 June

El mes de la película de animación

Del jueves 01 al jueves 29 de junio

Der Monat des Animationsfilms

Von Donnerstag 01 bis Donnerstag 29 Juni

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de Tourisme des Monts de Genève