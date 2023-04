Journées Européennes du Patrimoine : Chapelle Saint Jean de Crupies Chapelle Saint Jean, 16 septembre 2023, Crupies.

Ouverture de la Chapelle de 14h00 à 18h00 aux visiteurs ainsi que aux musiciens amateurs qui souhaitent montrer leur travail..

2023-09-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-16 16:00:00. .

Chapelle Saint Jean

Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Chapel is open from 2:00 to 6:00 pm to visitors and amateur musicians who wish to show their work.

La Capilla está abierta a los visitantes y a los músicos aficionados que deseen mostrar sus obras de 14.00 a 18.00 horas.

Öffnung der Kapelle von 14.00 bis 18.00 Uhr für Besucher sowie für Amateurmusiker, die ihre Arbeit zeigen möchten.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux