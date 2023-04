Concert Homilius 505 Route de La Chapelle, 16 septembre 2023, Crupies.

Homilius est un choeur avignonnais d’une vingtaine de choristes dirigés par Sébastien Di Mayo.

Ils vont nous proposer des oeuvres a cappella allant du 16ème au 21ème siècles..

2023-09-16 à 18:00:00 ; fin : 2023-09-16 19:30:00. .

505 Route de La Chapelle Chapelle St Jean

Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Homilius is a choir from Avignon of about twenty choristers directed by Sébastien Di Mayo.

They will perform a cappella works from the 16th to the 21st century.

Homilius es un coro de Aviñón formado por una veintena de coralistas dirigidos por Sébastien Di Mayo.

Interpretarán a capella obras de los siglos XVI al XXI.

Homilius ist ein Chor aus Avignon mit etwa 20 Sängerinnen und Sängern unter der Leitung von Sébastien Di Mayo.

Sie werden uns A-cappella-Werke aus dem 16. bis 21. Jahrhundert präsentieren.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux