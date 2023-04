Concert du groupe Aria 505 Route de La Chapelle, 10 septembre 2023, Crupies.

Aria est un collectif de 6 musiciens multi instrumentistes qui accompagnent une chanteuse pour un concert de fado et de musiques du Cap-Vert.

2023-09-10 à 18:00:00 ; fin : 2023-09-10 19:30:00. .

505 Route de La Chapelle Chapelle St Jean

Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Aria is a collective of 6 multi-instrumentalist musicians who accompany a singer for a concert of fado and music from Cape Verde

Aria es un colectivo de 6 músicos multiinstrumentistas que acompañan a un cantante en un concierto de fado y música caboverdiana

Aria ist ein Kollektiv von 6 Multiinstrumentalisten, die eine Sängerin bei einem Konzert mit Fado und Musik aus Kap Verde begleiten

