Concert Barbara Deschamps 505 Route de La Chapelle, 3 septembre 2023, Crupies.

Barbara Deschamps est une chanteuse accompagnée d’un violoncelle et d’une chanteuse qui va nous proposer ses compositions personnelles en chanson.

2023-09-03 à 18:00:00 ; fin : 2023-09-03 19:30:00. .

505 Route de La Chapelle Chapelle St Jean

Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Barbara Deschamps is a singer accompanied by a cello and a singer who will offer us her personal compositions in song

Barbara Deschamps es una cantante acompañada por un violonchelo y una cantante que nos ofrecerá sus composiciones personales en canción

Barbara Deschamps ist eine Sängerin, die von einem Cello und einer Sängerin begleitet wird und uns ihre persönlichen Kompositionen in Chansonform präsentieren wird

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux