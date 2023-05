Concert Violao Cello 505 Route de La Chapelle, 27 août 2023, Crupies.

Violao Cello est un duo de violoncelle et guitare qui va nous proposer un concert de tangos, milongas, valses et compositions personnelles.

2023-08-27 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-27 19:30:00. .

505 Route de La Chapelle Chapelle St Jean

Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Violao Cello is a duo of cello and guitar that will offer us a concert of tangos, milongas, waltzes and personal compositions

Violao Cello es un dúo de violonchelo y guitarra que nos ofrecerá un concierto de tangos, milongas, valses y composiciones personales

Violao Cello ist ein Duo aus Cello und Gitarre, das uns ein Konzert mit Tangos, Milongas, Walzern und Eigenkompositionen bieten wird

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux