Concert Estelle Jacques 505 Route de La Chapelle, 20 août 2023, Crupies.

Estelle Jacques est une pianiste compositrice- interprète qui va nous proposer un concert solo..

2023-08-20 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-20 19:30:00. .

505 Route de La Chapelle Chapelle St Jean

Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Estelle Jacques is a pianist-composer-performer who will offer us a solo concert.

Estelle Jacques es una pianista, compositora e intérprete que nos ofrecerá un concierto en solitario.

Estelle Jacques ist eine Pianistin, Komponistin und Interpretin, die uns ein Solokonzert bieten wird.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux