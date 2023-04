Concert Belzaii 505 Route de La Chapelle Crupies Catégories d’Évènement: Crupies

Concert Belzaii 505 Route de La Chapelle, 18 juin 2023, Crupies. Belzaii est un groupe de 4 musiciens pour de la musique world manouche

guitares – saxo et contrebasse.

2023-06-18 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-18 19:30:00. .

505 Route de La Chapelle Chapelle St Jean

Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Belzaii is a group of 4 musicians for world gypsy music

guitars ? sax and double bass Belzaii es una banda de 4 músicos que tocan música gitana del mundo

guitarras, saxo y contrabajo Belzaii ist eine Gruppe von 4 Musikern für Gypsy-Weltmusik

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

