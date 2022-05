Cruising – John Deneuve Marseille 6e Arrondissement, 16 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Cruising – John Deneuve SOMA 55 cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-05-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-12 21:00:00 21:00:00 SOMA 55 cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Comme une superstar de Warhol, mais sobre, John voyage dans la discothèque bondée d’un Cabaret retro trash lors d’une soirée karaoké d’Halloween scintillante.



Elle défile lors de la parade du printemps offrant des couleurs luxuriantes et une composition forte, à travers un montage ensoleillé du week-end.



Artiste multi pluridisciplinaire, John Deneuve, née en 1976, vit et travaille à Marseille.



Elle développe un univers plastique protéiforme, installations, vidéos, objets, peintures et performances.



Elle se plait à pointer le non-sens, à introduire le désordre dans des situations organisées du collectif. Elle met en scène le quotidien et le banal en essayant d’ouvrir le champ à une nouvelle compréhension commune, une perspective, une issue où la situation prend alors plusieurs sens. Un processus exutoire face à la complexité de rendre compte de la réalité, avec la conscience perverse de ne pas pouvoir en rendre compte…

Artiste multi pluridisciplinaire, John Deneuve, née en 1976, vit et travaille à Marseille.

https://p-a-c.fr/les-membres/soma/cruising

Comme une superstar de Warhol, mais sobre, John voyage dans la discothèque bondée d’un Cabaret retro trash lors d’une soirée karaoké d’Halloween scintillante.



Elle défile lors de la parade du printemps offrant des couleurs luxuriantes et une composition forte, à travers un montage ensoleillé du week-end.



Artiste multi pluridisciplinaire, John Deneuve, née en 1976, vit et travaille à Marseille.



Elle développe un univers plastique protéiforme, installations, vidéos, objets, peintures et performances.



Elle se plait à pointer le non-sens, à introduire le désordre dans des situations organisées du collectif. Elle met en scène le quotidien et le banal en essayant d’ouvrir le champ à une nouvelle compréhension commune, une perspective, une issue où la situation prend alors plusieurs sens. Un processus exutoire face à la complexité de rendre compte de la réalité, avec la conscience perverse de ne pas pouvoir en rendre compte…

SOMA 55 cours Julien Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-05 par