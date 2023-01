«Cruelle Méditerranée » Le plus grand cimetière à ciel ouvert MVAC 17è Paris Catégories d’Évènement: île de France

«Cruelle Méditerranée » Le plus grand cimetière à ciel ouvert MVAC 17è, 21 janvier 2023, Paris. Le samedi 21 janvier 2023

Depuis les côtes tunisiennes, les embarcations de fortune font naufrage quotidiennement sur les rivages de la Méditerranée, où les rêves des migrants sont enterrés à ciel ouvert. Lecture de poèmes de Amina Arfaoui « Cruelle Méditerranée », qu’elle dédie aux Boat-People du XXIème siècle. Depuis les côtes tunisiennes, les embarcations de fortune font naufrage quotidiennement sur les rivages de la Méditerranée, où les rêves des migrants sont enterrés à ciel ouvert. Poèmes: Le premier prix de la sixième édition du « Concours international de la poésie, sur les traces de Léopold Sédar Senghor » a été décerné à Rome à l’auteure et poétesse Tunisienne, Amina Arfaoui, pour son poème : « Cruelle Méditerranée », qu’elle dédie aux Boat-People du XXIème siècle. Documentaire – Giulia BERTOLUZZI Documentaire « Strange Fish» évoque la chanson « Strange Fruit » de Billie Holiday contre les violences faites aux noirs. Dans la ville Tunisienne de Zarzis, sur la frontière Libyenne, ce documentaire rend hommage entre autres, à la bravoure des pêcheurs qui partent chaque jour avec l’angoisse de trouver en mer un poisson étrange, le corps flottant d’un migrant mort Depuis les côtes tunisiennes, les embarcations de fortune font naufrage quotidiennement sur les rivages de la Méditerranée, où les rêves des migrants sont enterrés à ciel ouvert. Poèmes: Le premier prix de la sixième édition du « Concours international de la poésie, sur les traces de Léopold Sédar Senghor » a été décerné à Rome à l’auteure et poétesse Tunisienne, Amina Arfaoui, pour son poème : « Cruelle Méditerranée », qu’elle dédie aux Boat-People du XXIème siècle. Documentaire – Giulia BERTOLUZZI Documentaire « Strange Fish» évoque la chanson « Strange Fruit » de Billie Holiday contre les violences faites aux noirs. Dans la ville Tunisienne de Zarzis, sur la frontière Libyenne, ce documentaire rend hommage entre autres, à la bravoure des pêcheurs qui partent chaque jour avec l’angoisse de trouver en mer un poisson étrange, le corps flottant d’un migrant mort MVAC 17è 25 rue Lantiez 75017 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1196436961275923 0187204060 infos@adtf.fr https://www.facebook.com/associationADTF https://www.facebook.com/associationADTF https://www.facebook.com/events/1196436961275923

