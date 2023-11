Téléthon 2023- Rando pédestre et repas CRUEJOULS Palmas d’Aveyron, 2 décembre 2023, Palmas d'Aveyron.

Palmas d’Aveyron,Aveyron

A l’occasion de la journée du Téléthon 2023, l’association La Cardabelle organise une balade pédestre de Palmas (départ de la salle des fêtes à 9h) à Coussergues suivi d’un repas au restaurant « Bistrot du Pont » et le retour à pied jusqu’à Palmas..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

CRUEJOULS

Palmas d’Aveyron 12310 Aveyron Occitanie



On the occasion of Telethon 2023, the association La Cardabelle is organizing a walk from Palmas (departure from the village hall at 9am) to Coussergues, followed by a meal at the « Bistrot du Pont » restaurant and the return walk to Palmas.

Con motivo del Teletón 2023, la asociación La Cardabelle organiza una marcha desde Palmas (salida del ayuntamiento a las 9h) hasta Coussergues, seguida de una comida en el restaurante « Bistrot du Pont » y de la vuelta a Palmas.

Anlässlich des Telethon-Tages 2023 organisiert der Verein La Cardabelle einen Fußmarsch von Palmas (Abfahrt vom Festsaal um 9 Uhr) nach Coussergues mit anschließendem Essen im Restaurant « Bistrot du Pont » und Rückmarsch nach Palmas.

