« CRUDA » COLLECTIF A SENS UNIQUE Loué, 4 février 2022

« CRUDA » COLLECTIF A SENS UNIQUE Loué

2022-02-04 20:30:00 – 2022-02-04 21:30:00

Loué Sarthe Loué

10 EUR Une plongée humoristique dans le passé d’une ancienne gymnaste. Elle était douée, très douée… mais pas assez parfaite pour que l’on se souvienne d’elle !

A coup d’acrobaties et en tordant son corps dans tous les sens, elle nous avoue tout : la passion pour la nourriture, l’obsession du corps, toujours être plus belle, plus drôle, plus fine, plus tout ! Et ça la libère autant que ça nous libère !

Au fond, elle aime être elle-même, hurler de rire, exhiber ses défauts, être directe, trash et se permettre ce que l’on ne se permet jamais. Cruda est crue, mais elle aime qu’on l’aime !

Partenariat avec le service SPORT LBN, dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique.

Quand cirque et sport se rencontrent !

https://www.culturelbn.fr/

