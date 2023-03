Jeux – Concours radiophoniques CRTV Radio Yaoundé Catégories d’Évènement: Mfoundi

Jeux – Concours radiophoniques CRTV Radio, 15 mars 2023, Yaoundé. Jeux – Concours radiophoniques Mercredi 15 mars, 16h00 CRTV Radio Entrée libre La célébration de la Journée Internationale de la Francophonie est une occasion de rapprocher cette institution des populations, en joignant le volet festif au volet divertissant. D’où l’organisation des jeux et concours radiophoniques dans les dix stations régionales de la CRTV-Radio.

Les lauréats recevront des prix incluant des gadgets estampillés OIF. Cette activité, du fait de son déroulement dans les dix régions du Cameroun, confère à la SNF un caractère national.

